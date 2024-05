Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Fußball | Oberliga Süd Plauen oder Bischofswerda - Zweikampf um den Regionalliga-Aufstieg spitzt sich zu

28. Spieltag

16. Mai 2024, 17:30 Uhr

Spannung in der Oberliga Süd: Mit dem VFC Plauen und dem Bischofswerdaer FV kämpfen noch zwei Vereine um den Aufstieg in die Regionalliga Nordost. Dieser Kampf könnte am Samstag (18. Mai 2024) bereits vorbei sein. SPORT IM OSTEN überträgt das Fernduell live in einer Konferenz.