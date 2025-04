Mit Geld wurden Tino Semmer, Nils Pfingsten-Reddig, Manuel Farrona Pulido, Joy-Lance Mickels, Marco Sailer oder Lucas Scholl - um nur einige zu nennen - nach Nordhausen gelotst. Als Sportdirektor wurde Maurizio Gaudino (2016/17) verpflichtet. Auch die Trainer waren prominent: Tomislav Piplica wurde 2015 als Torwart-Trainer installiert, Heiko Scholz coachte Wacker in der Saison 2018/19 - und erlebte die Pleite hautnah mit.

Mehrere Millionen Euro Schulden sollen sich binnen weniger Jahre angehäuft haben. In der vierten Liga, dem Amateurbereich. Insolvenz (2019) und Absturz waren die Folge. Mittlerweile spielt der Verein in der Thüringenliga, steckt aber auch dort nach sieben Spielen ohne Sieg in der Krise.