Der SV 09 Arnstadt hat den Sprung in die fünfte Liga geschafft. In einem bis auf die letzte Sekunde spannendem Spiel gewannen die Blau-Gelben am Sonntag das Oberliga-Aufstiegsendspiel bei Preußen Bad Langensalza mit 2:1. Nach einer 2:0-Führung kamen die Preußen kurz vor Ultimo noch einmal heran und forderten der Mannschaft von Martin Hauswald alles ab.