Der FC Rot-Weiß Erfurt kam stark in die Partie, die Mannschaft von RWE-Coach Manuel Rost übernahm sofort nach Anpfiff die Spielkontrolle. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld trat Fatlum Elezi den Ball den Fünfmeterraum, FCC-Keeper Alexios Dedidis konnte die Kugel nur unzureichend klären. Der Neuling in der Startelf der Landeshauptstädter, Enrico Startsev kam an den Ball und schob flach zur RWE-Führung ein (8.).

Elezi mit Gefühl - Hajrulla noch ohne Fortune

Und RWE blieb am Drücker. Kay Seidemanns guten Abschluss konnte Dedidis noch entschärfen (12.), sechs Minuten später war der Jenaer Schlussmann zum zweiten Mal geschlagen. Über die linke Seite ging es für Jena zu schnell über Abou Ballo und Elezi. Ein missglücktes Abspiel des Mittelfeldmanns von RWE kam als Abpraller zu ihm zurück. Elezi visierte dann mit viel Gefühlt die lange Ecke an und schlenzte den Ball in die Maschen (18.). Der FC Carl Zeiss Jena brauchte etwas um sich von diesem Doppelschlag zu erholen, kam durch Romario Hajrulla noch vor der Halbzeit zu einer guten Gelegenheit per Kopf. Die Kugel rauschte allerdings am Pfosten des Erfurter Kastens vorbei (43.). Fatlum Elezi trifft zum 0:2 für den FC Rot-Weiß Erfurt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die zweite Mannschaft des FC Carl Zeiss Jena kam motiviert aus der Kabine, die Ansprache von FCC-Coach Heiko Weber muss es in sich gehabt haben. Die Partie wurde von Minute zu Minute intensiver, durch die vielen Unterbrechungen, Fouls und Verwarnungen ging allerdings auch der Spielfluss etwas verloren. Im Zentrum der offensiven Bemühungen des FCC stand immer wieder Hajrulla, dem wie in Minute 54, als er nach einem langen Ball aufs RWE-Tor stürmte und vorbeischoss, noch das Abschlussglück fehlte.

FCC II mit dem Anschlusstreffer und viel Druck

RWE zog sich in dieser Phase immer weiter zurück und konzentrierte sich überwiegend auf die Abwehrarbeit. In der 71. Minute gelang Jena dann der ersehnte Anschlusstreffer. Verteidiger Felix Rehder spielte einen langen Pass auf Kapitän Patrick Scheder. Der legte per Kopf klug weiter auf Hajrulla. Der Stürmer war nun frei vor RWE-Tormann Luca Petzold und ließ ihm mit einem Flachschuss keine Abwehrchance.

In den letzten Minuten der Partie erspielte sich Jena zahlreiche Möglichkeiten zum Ausgleich: Hajrulla scheiterte per Kopf an Petzold (78.), Hagemanns Abschluss ging links vorbei (80.) und der eingewechselte Simon Feistner setzte eine Direktabnahme ebenfalls neben das RWE-Tor (90.).