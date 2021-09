Der zweite Durchgang startet mit einem Lattenkracher von Mergel, der vom Anstoßpunkt weg den Ball an den Querbalken drosch. Wacker schien in der Halbzeit mächtig Selbstvertrauen getankt zu haben. Der in dieser Spielzeit sieglos Tabellenvorletzte machte plötzlich Dampf nach vorne, ermöglichte den Erfurtern so aber Umschaltmomente. Nach einem Platzverweis gegen Nordhausens Kapitän Marcus Vopel wegen einer Notbremse (58.) waren die Verhältnisse aber wieder in den gewohnten Bahnen. Ein Kopfball von Salomon Patrick Amougou Nkoa vom Elfmeterpunkt nach einer Ecke sorgte schließlich für das 2:0. In der Nachspielzeit bugsierte der kurz zuvor eingewechselte Lukas Ortlepp den Ball noch ins eigene Tor zum Endstand.