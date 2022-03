Von Abtasten keine Spur, beide Mannschaften gingen gleich volles Tempo. Die Erfurter waren in ihren Angriffsbemühungen energischer und markierten in der elften Minute die Führung. Nach tollem Zuspiel von Nsimba war Mergel zur Stelle, behielt die Übersicht und bugsierte den Ball an VFC-Schlussmann Depta vorbei ins Tor. Zwei Minuten später ergab sich für Plauen die Chance zum Ausgleich, doch der Kopfball von Popowicz landete an der Latte des RWE-Gehäuses.