Erst zeigten die Chemie-Fans bei gut 30 Grad auf den Rängen eine tolle Choreo, dann brannten auch die BSG-Spieler auf dem Feld zu Beginn ein wahres Feuerwerk ab. Nach einer ersten Chance für Eilenburgs Tim Bunge, die Julien Latendresse-Levesque per Glanztat parierte (4.), spielten nur noch die Hausherren. Ein guter Pass von Manuel Wajer ging noch in den Rücken von Kai Druschky (6.), beim Freistoß von Druschky in der 12. Minute musste der Eilenburger Schlussmann Andreas Naumann schon sein ganzes Können aufweisen. Eine Minute später war es dann so weit: Nachdem Druschky den Ball in die Mitte gebracht hatte, setzte Florian Schmidt nach und überwand Naumann zum 1:0.