In Sachsen-Anhalt wird ab sofort im Amateurfußball nicht mehr gespielt. Über einen entsprechenden Beschluss des Präsidiums des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt (FSA) von Donnerstagabend informierte der Verband am Freitag (30.10.2020).

Demnach werden bereits an diesem Wochenende bis mindestens Ende November unterhalb der Fußball-Oberliga keine Spiele mehr ausgetragen. Das Gremium reagierte damit auf die Beschlüsse von Bund und Ländern vom Mittwoch zur Eindämmung der Corona-Pandemie, die unter anderen auch den Amateursport ab dem 2. November untersagen. In einigen Regionen Sachsen-Anhalts wie Halle/Saale darf ab sofort kein Vereinssport mehr betrieben werden. Daher entschied sich der Verband zur kompletten Absage ab 30. Oktober.

In der Vereinsmitteilung heißt es: "Der Vorstand des FSA appelliert an jeden Einzelnen, die Situation ernst zu nehmen. Es geht um unsere Gesundheit und um die unserer Familien. Der Fußball spielt dahingehend nur eine untergeordnete Rolle." Der Verband hatte sich bereits in dieser Woche für das Aussetzen des Spielbetriebs ausgesprochen.