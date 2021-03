Das Coronavirus und die Folgen für den Fußball auf Landesebene in Mitteldeutschland. Die Lage ist verzwickt, die Verantwortlichen in den drei Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen nehmen unterschiedliche Maßnahmen ins Visier.

"Planungssicherheit" in Sachsen - Entscheidung am 17. April

In Sachsen geht es konkret um die Landesliga, die Landesklassen und den Kreisspielbetrieb. Das bestätigte NOFV-Präsident und DFB-Vizepräsident Hermann Winkler dem MDR auf Nachfrage. Winkler, der auch Präsident des Sächsischen Fußballverbandes (SFV) ist, sagte, man habe sich nach einer Vorstandssitzung am Montagabend (15. März) darauf geeinigt, wegen der Inzidenzzahlen noch etwas zu warten, das aber nicht zu lange. "Wir wollen möglichst am 17. April eine Entscheidung treffen, um den Vereinen Planungssicherheit zu geben", bekräftige Hermann Winkler. Dann werde entschieden, wie es auf Landesebene weitergeht.



Theoretisch könnte es unterschiedliche Entscheidungen geben. Wenn beispielsweise die Inzidenzwerte in den Gebieten der Vereine aus der Landesliga und den Landesklassen die Richtlinie überschreiten, müsste abgebrochen werden. Würden dagegen die Werte in den Kreisen niedrig sein, könnte der Spielbetrieb aufrechterhalten werden.

NOFV-Präsident Hermann Winkler. (Archiv) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Thüringen: "Abbruch oder Fortsetzung" - Entscheidung am 19. April

Ähnlich sieht beim Thüringer Fußball-Verband (TFV) aus. Dieser will am 19. April über Abbruch oder Fortsetzung der Saison auf Landesebene entscheiden. Grundlage dafür seien sportärztliche Empfehlungen, wonach man spätestens am 10./11. April mit dem Training beginnen müsse, um den letztmöglichen Termin für einen Re-Start am 8./9. Mai einhalten zu können.

Sachsen-Anhalt: Saison bereits abgebrochen

Gänzlich Schluss ist jetzt schon in Sachsen-Anhalt. Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie wurde der Landes-Spielbetrieb beendet. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Vorstand des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt (FSA) am Montagabend und folgte damit dem Wunsch der großen Mehrheit der 122 Vereine. Aufsteiger in den Landesspielklassen soll es nur geben, wenn vom Nordostdeutschen Fußball-Verband (NOFV) ein Aufsteiger aus der FSA-Verbandsliga zugelassen wird. Dazu würde dann die Quotientenregelung der vorliegenden Tabelle zu Anwendung kommen. Das Team darf sich aber nicht als Verbandsliga-Meister bezeichnen, sondern lediglich aufstiegsberechtigte Mannschaft nennen. Absteiger soll es auf Landesebene nicht geben.