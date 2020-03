Nach MDR-Informationen werden alle Regionalliga- und Oberliga-Spiele wegen der Corona-Krise vorerst ausgesetzt. Mehr Informationen hierzu folgen im Verlaufe des Vormittages. Der Nordostdeutsche Fußball-Verband (NOFV) kündigte eine entsprechende Erklärung an. Die Landesverbände Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen haben derweil ihren Spielbetrieb bereits unterbrochen. Allerdings unterscheiden sich die Anordnungen der Verbände in Dauer und Umfang der Unterbrechungen.

So entschied der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA), den gesamten Spielbetrieb im Verbandsgebiet auszusetzen. Der Beschluss gilt für alle Spielklassen bis auf Landes- und Kreisebene, vom 12. bis einschließlich 22. März. Im Anschluss soll eine Neubewertung der Lage vorgenommen werden. "Nach intensiven Beratungen sind sich alle beteiligten Gremien einig, dass der Fußballverband Sachsen-Anhalt in seinem Zuständigkeitsbereich auch eine große Verantwortung für die Gesundheit der Spielerinnen, Spieler, Vereinsvertreter, Zuschauer und aller am Spiel beteiligten Personen hat", ist auf der Internetseite des Verbandes zu lesen.

Nach Informationen der "Rheinischen Post" berät die Deutsche Fußball-Liga (DFL) noch am Freitag über eine sofortige Einstellung des Spielbetriebs in der 1. und 2. Bundesliga wegen der grassierenden Corona-Pandemie. Dies hat die Zeitung aus Vereinskreisen erfahren. Damit könnte schon der aktuelle Spieltag, der ohnehin komplett ohne Fans in den Stadien stattfinden sollte, ausfallen. Eine Entscheidung soll demnach am Freitagnachmittag fallen.