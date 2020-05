Die Entscheidung war eindeutig: Mit großer Mehrheit (83 Prozent) haben die Fußball-Vereine in Sachsen-Anhalt für einen Saisonabbruch votiert. "Das kam nicht mehr überraschend", sagte FSA-Präsident Jörg Bihlmeyer nach der nicht einmal zwei Stunden dauernden Konferenz. Die Entscheidung ist zwar noch nicht verbindlich, soll jedoch auf einem außerordentlichen Verbandstag am 12. Juni beschlossen werden. "Dort werden wir die Empfehlung zum Beenden der Saison aussprechen", so Bihlmeyer.