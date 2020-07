Franz Gerber soll es also richten. Mit dem ehemaligen Bundesligaprofi erhofft sich der krisengeschüttelte Traditionsverein Rot-Weiß Erfurt einen Neuanfang. 1953 in München geboren startete Gerber 1971 beim ruhmreichen FC Bayern München seine Profi-Karriere. Es folgten Stationen beim FC St. Pauli, dem Wuppertaler SV, in Kanada und den USA sowie bei 1860 München und Hannover 96. Nach 93 Bundesligapartien (30 Tore) und 213 Zweitligaspielen (115 Tore) hing er 1988 die Fußballschuhe an den Nagel.

Gerber bringt großen Erfahrungsschatz mit

Abseits des Feldes begann Gerber seine Laufbahn 1989 als Sportlicher Leiter beim TuS Celle FC. In den Folgejahren kamen Engagements als Sportlicher Leiter und Trainer bei Hannover 96, St. Pauli, der SSV Jahn Regensburg, dem BSV Rehden und dem FC Gießen hinzu. Kriselnde Vereine wie Rot-Weiß Erfurt sind kein Neuland für ihn. "Die Konstellation in Erfurt kenne ich aus meiner Zeit bei Hannover, St. Pauli und Jahn Regensburg. Dort war man auch am Ende abgestiegen und in der Insolvenz. Ich denke, den Vereinen geht es heute sehr gut. Das wollen wir auch mit RWE erreichen", betonte Gerber am Mittwoch (29. Juli) im Gespräch mit dem MDR. 1972: Franz Gerber (li.) bei seinem einzigen Bundesliga-Spiel im Trikot des FC Bayern München gegen Hannover 96. Bildrechte: imago/WEREK

Scheitern, Schlammschlachten, Klagen

Es ist sein zweiter Anlauf bei Rot-Weiß Erfurt. Im Herbst vergangenen Jahres stieg er als Teil einer Investorengruppe bei den Landeshauptstädtern ein und erwarb 15 Prozent der Anteile. Im Januar 2020 stellte die erste Herrenmannschaft den Spielbetrieb in der Regionalliga Nordost ein. Es folgten Streitigkeiten um Gelder, Klagen schlossen sich an – bis zuletzt hing die Zukunft von RWE am seidenen Faden. Aus den Schlammschlachten hielt sich Gerber heraus. Zum Insolvenzverwalter Volker Reinhardt pflegte er trotz der schwierigen Situation stets ein gutes Verhältnis.

Oberliga-Etat zwischen 500.000 und 600.000 Euro