Der 1. FC Lok Stendal spielt in der neuen Saison in der Oberliga Nord und nicht wie bisher in der Südstaffel. Das wurde auf einer Sitzung des NOFV-Präsidiums zur neuen Staffeleinteilung beschlossen. Demnach muss sich das Team von Sven Körner nun trotz des erreichten Klassenerhalts auf neue Gegner einstellen. Die Entscheidung des NOFV wurde mit der territorialen Verteilung der Mannschaften begründet.