In der aktuell etwas schiefen Tabelle liegen der VfB Krieschow (14 Spiele) und der VFC Plauen (bei zwei Spielen weniger) punktgleich in Führung. Aufstiegsfavorit FC Rot-Weiß Erfurt rangiert derzeit mit allerdings nur elf ausgetragenen Partien auf Platz sechs.

Der NOFV hatte am 24. November in allen Amateurspielklassen (Herren-Oberligen, Frauen-Regionalliga, Junioren-Regionalligen, Futsal-Regionalliga) wird der Spielbetrieb bis zum 31. Dezember unterbrochen. In der Regionalliga Nordost wird derweil bis 19. Dezember planmäßig weitergespielt. In Sachsen laut Corona-Schutzverordnung ohne Zuschauer, in Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg und Berlin sind weiter begrenzt Fans zugelassen.