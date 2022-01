Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Die NOFV Oberligen werden in dieser Saison nicht wie geplant regulär beendet. Das bestätigte Frank Nicolai, Spielleiter der Oberliga Süd, am Freitag (28.01.2022) im MDR. "Die Vereine der Nord- und Südstaffel haben sich einstimmig für das Ende der Saison am 18. Juni entschieden, egal, wie viele Spieltag bis dahin gespielt sind", sagte Nicolai bei "Sport im Osten". Voraussichtlich endet die für 38 Spieltage angesetzte Saison so mit dem 33. Spieltag.

Mittwochspiele oder vorzeitiges Ende?

An diesem Wochenende stehen in der Nord-Staffel Nachholspiele des 14. Spieltages an, in der Süd-Staffel geht es am Wochenende 5./6. Februar mit Nachholspielen des 14. Spieltages weiter. Im Herbst waren viele Partien aus coronabedingten Gründen abgesagt worden. "Wir haben die Vereine vor die Wahl gestellt, Mittwochsspiele auszutragen oder die Saison mit dem 33. Spieltag am 18. Juni zu beenden“, so Nicolai. „Alle Vereine haben sich gegen Mittwochspiele entschieden." Der Beschluss zur Verkürzung sei laut Nicolai bereits Anfang Januar gefallen.

Sollten in den kommenden Wochen weitere Spiele oder Spieltage aus Corona-Gründen ausfallen, würde sich die Saison weiter verkürzen. "Am 18. Juni ist definitiv Schluss", so Nicolai.

Verzerrte Tabelle - Krieschow und Blau-Weiß Spitzenreiter