In der Oberliga Süd rüstet man sich für die neue Saison. 19 Mannschaften stehen in den Startlöchern, die 36 Punktspiele vor sich haben – so die Hoffnung, wenn nicht wieder die Pandemie den Vereinen einen Strich durch die Rechnung macht. An das Schreckensszenario aus der letzten Spielzeit will aber keiner denken.

Los geht's am kommenden Wochenende. "Sport im Osten" hat gleich eine heiße Begegnung im Visier und überträgt am Sonntag (8. August) ab 14:05 Uhr das Duell zwischen dem FC Rot-Weiß Erfurt und dem FC Grimma im Livestream in der "SpiO"-App und auf sport-im-osten.de.

Erfurter setzen auf Trainer-Trio

Die Erfurter setzen wieder auf Vielfalt im Trainerstab und haben für die nächste Spielzeit ein Trio installiert. "Sport im Osten" fragte bei RWE-Geschäftsführer Franz Gerber nach, wie das funktionieren soll. Bekanntlich verderben viel Köche den Brei. Bereits in der abgebrochenen Saison lief das aber so ähnlich. Neben Manuel Rost und Goran Misevic war auch Franz Gerber aktiv eingebunden, aus beruflichen Gründen musste er aber etwas zurückstecken.

Fabian Gerber, hier noch in Trainingskleidung des FCN, komplettiert das Erfurter Trainertrio. Bildrechte: IMAGO / Zink Für ihn ist nunmehr sein Sohn Fabian Gerber - ehemals Profi u.a. bei Hannover 96, dem FC St. Pauli, SC Freiburg und dem FC Ingolstadt - eingesprungen. Zuletzt arbeitete der 41-jährige Gerber im Trainerstab des 1. FC Nürnberg. "Es soll ja so sein, dass unterschiedliche Meinungen vorherrschen, und deshalb muss es immer eine Dritten geben, um zu einer Entscheidung zu kommen", begründete der 67-Jährige die ungewöhnliche Trainersituation. "Andere haben das mit einem Chefcoach und zwei Co-Trainern gelöst. Wir haben eine andere Variante gewählt."

"Unbedingt aufsteigen müssen wir nicht"

Erfurts Geschäftsführer Franz Gerber. Bildrechte: IMAGO / opokupix Als Topfavorit sieht Gerber die Rot-Weißen nicht. "Insgesamt haben wir eine sehr junge Mannschaft, meines Erachtens haben wir die jüngste Mannschaft in der Süd-Staffel. Die Saison ist lang, es gibt immer Auf und Abs", so seine Begründung. "Vom Namen Rot-Weiß Erfurt her vielleicht schon, aber der Name gewinnt halt nicht immer. Unbedingt aufsteigen müssen wir nicht."



Was sicher ist, die Erfurter wollen attraktiven Fußball zelebrieren und den Zuschauern "gute und erfolgreiche Spiele bieten. Zielstellung ist es, unter den ersten Vier der Tabelle zu stehen". Das Auftaktspiel gegen Grimma im Steigerwaldstadion ist bereits ausverkauft. Gut 2.500 Fans werden dabei sein, mehr sind nicht zugelassen.

Noch kein Insolvenz-Ende in Sicht

Eine Last schleppen die Erfurter immer noch mit sich herum – die Insolvenz. Und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht. Franz Gerber konnte seinen Unmut darüber nicht verbergen, dass es mit dem "Insolvenzverwalter einfach nicht weitergeht. Wir sind jetzt dreieinhalb Jahre in der Insolvenz, das dürfte Rekord für einen Verein in Deutschland sein. Andere Vereine sind meines Erachtens spätestens nach einem Jahr durch und haben das Ganze abgeschlossen".