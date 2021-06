Beim Oberligisten FC Rot-Weiß Erfurt soll es in der kommenden Saison auf der Trainerbank konstant weitergehen. Nach Aussage von RWE-Geschäftsführer Franz Gerber haben Manuel Rost und Goran Miscevic mündlich ihre Zusage gegeben, auch weiterhin für die Rot-Weißen an der Linie zu stehen. Wie in der "Thüringer Allgemeinen" zu lesen war, sei es "nur Formsache", dass die Verträge der beiden Übungsleiter "dieser Woche unterschrieben werden", so Gerber.