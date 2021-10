Das geplante Oberliga-Spiel zwischen Rot-Weiß Erfurt und dem FC An der Fahner Höhe am Samstag (16. Oktober) muss abgesagt werden. Mehrere Spieler des Vereins wurden positiv auf das Coronavirus getestet und haben sich umgehend in Quarantäne begeben, wie der Club am Donnerstag (14. Oktober) vermeldete. Die Anzahl der infizierten Spieler sowie die Namen der Betroffenen sind bisher unklar.