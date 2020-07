Fußball | Oberliga Investor gefunden - Zukunft von Rot-Weiß Erfurt gesichert

Die Zukunft des bis in die Fußball-Oberliga abgestürzten Traditionsclubs Rot-Weiß Erfurt ist vorerst gesichert. Insolvenzverwalter Volker Reinhardt teilte am Montag mit, dass ein Investor gefunden und die erste Mannschaft in eine GmbH ausgegliedert wurde.