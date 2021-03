Was passiert, wenn RWE den Aufstieg verpasst? "Wir werden dann versuchen in der nächsten Saison aufzusteigen. Dann starten wir einen neuen Anlauf. Das sind wir unseren Fans schuldig. Es ist unser Ziel, so schnell wie möglich wieder in der Regionalliga anzukommen." In der Pandemie trägt Gerber in der Spielbetriebs-GmbH mit zwei weiteren Investoren den Hauptteil der Finanzierung. Allerdings habe sich das Klima bei der Suche nach möglichen Sponsoren im Vergleich zum Anfang der Saison "wesentlich verbessert". Er hofft, dass der Verein Rot-Weiß Erfurt bis Mitte des Jahres sein Insolvenzverfahren abgeschlossen hat. Die Bereitschaft dazu spüre er von allen Seiten.

Das Erfurter Steigerwaldstadion. Hier war lange die 3. Liga zu Gast. RWE gehörte dort als Gründungsmitglied zum Inventar. Bildrechte: imago/Steve Bauerschmidt