Die dunklen Wolken über Rot-Weiß Erfurt verziehen sich einfach nicht. Nun wurde dem Verein durch das Finanzamt Erfurt die Gemeinnützigkeit entzogen. Das teilte der Oberligist am Donnerstag (25.02.2021) auf seiner Website mit.

RWE-Insolvenzverwalter Volker Reinhardt. Bildrechte: imago/Bild13

Der Grund für den Entzug liegt nach Angaben des RWE-Präsidiums in einem Versäumnis von Insolvenzverwalter Volker Reinhardt. So sei die Steuererklärung für das Jahr 2018 nicht abgegeben und die Nachweise der Gemeinnützigkeit für das Jahr 2017 nur unvollständig erbracht wurden. "Diese Nachricht hat die Präsidiumsmitglieder völlig überrascht", heißt es in der Mitteilung des Vereins: "Ist man doch davon ausgegangen, dass der Insolvenzverwalter Volker Reinhardt seinen steuerlichen Pflichten, die nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens auch für Zeiträume vor der Insolvenz durch ihn zu erfüllen sind, nachkommt."