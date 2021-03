Trotz des derzeit ausgesetzten Spielbetriebs in der Oberliga Süd hat Rot-Weiß Erfurt die Rückkehr in die Regionalliga weiter im Blick. Wie die "Thüringer Allgemeine" am Freitag (5.März) berichtet, hat der Traditionsverein eine entsprechende Meldung für die vierhöchste Spielklasse beim Nordostdeutschen Fußball-Verband (NOFV) eingereicht. Die Meldefrist läuft am kommenden Freitag ab.