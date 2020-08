Rot-Weiß Erfurt begrüßt ein altbekanntes Gesicht. Mit Robin Krüger präsentierten die Thüringer am Montag (3. Juli) ihren neuen Cheftrainer für den Neuanfang in der kommende Spielzeit in der NOFV-Oberliga Süd. Der 31-Jährige wird am Dienstag (4. Juli) die erste Trainingseinheit leiten. Bereits im Sommer 2018 hatte Krüger die Regionalliga-U19 von RWE übernommen und unterstützte zudem als Assistent das Trainerteam der ersten Mannschaft. Nach dem Abgang von Thomas Brdaric und bevor der Männer-Spielbetrieb im Januar eingestellt werden musste, leitete Krüger interimsweise fünf Spiele lang die Regionalliga-Mannschaft des Traditionsklubs.