Die Saison im Thüringer Amateurfußball steht vor dem Abbruch. Wie der Thüringer Fußballverband am Samstag mitteilte, werden dafür nun alle notwendigen Schritte eingeleitet. Die Sitzungen der Ausschüsse finden in den nächsten Tagen statt. Eine endgültige Entscheidung trifft der Vorstand des Verbands am 19. April. Betroffen wären alle Spiel- und Altersklassen von der Kreisklasse bis zur Thüringenliga.