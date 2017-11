Oberligist VFC Plauen droht nach 2014 die zweite Zahlungsunfähigkeit in nur drei Jahren. Es sollen 100.000 Euro fehlen.



Bis zur Jahreshauptversammlung am 3. Dezember soll entschieden werden, wie es mit dem Verein weiter geht, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Wolfgang Stark dem MDR. "Ich denke der Vorstand hat handwerkliche Fehler gemacht", so Stark.

Zum Benefizspiel gegen Aue kamen nur 517 Zuschauer ins Vogtlandstadion (Archiv). Bildrechte: PICTURE POINT