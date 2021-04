Was Schoenecker noch mehr ärgert, als die Entscheidung an sich, ist die Alternativlosigkeit mit der der Verband agiert. "Der NOFV hat keinen Plan B. Er hat nur gesagt, wir brechen ab. Er bezieht sich, was die Aufstiegswertung angeht nur auf die Spielordnung", so Schoenecker. Er hätte sich vom Verband zusätzliche Ansätze gewünscht, um in dieser für alle schwierigen Lage eine Lösung zu finden.