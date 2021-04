Halle hatte als Tabellenzweiter der Oberliga Süd den Aufstieg in die Regionalliga Nordost verpasst, nachdem die Saison abgebrochen und nach Quotienten-Regelung gewertet wurd e. Demnach durften beim FC Eilenburg die Korken knallen, dem VfL fehlten zwei Tore. Gespielt waren erst neun bzw. zehn Spiele. "Wir hatten uns rechtlichen Beistand geholt. Die Chancen auf dem Klageweg sind gering, weil die Spielordnung in der Aufstiegsfrage eindeutig ist. Darauf kann sich der NOFV stets berufen", sagte Geschäftsführer Gregor Schoenecker.

In jener Satzung steht, dass der Erstplatzierte aufsteigt, unabhängig davon, wie viele Spieltage der Saison absolviert wurden. "Der NOFV ist der einzige Verband, wo das so geregelt ist. Bei allen anderen gilt die Regel, dass 50 Prozent der Spiele absolviert sein müssen", kritisierte Schoenecker.

Anders stellt sich beim Blick auf die Satzung die Situation in der Abstiegsfrage dar. Hier gibt es keine adäquate Regelung, so dass die Chancen von Wacker Nordhausen und Brandenburg Süd – beide klagen gegen den Abstieg – durchaus gut sind.Beide Vereine dabei von der Kanzlei von Christoph Schickhardt vertreten.

Für den VfL Halle bleibt es "eine weggeworfene Saison". Dennoch sei man stolz, wie man nach neun Spielen und im Landespokal dastehe. "Jetzt gilt es, die Leistungsträger in Halle zu halten, um auch in der kommenden Spielzeit eine gute Rolle spielen zu können." Sollte es dann 2022 tatsächlich mit dem Aufstieg klappen, müsste der VfL Halle vor allem in die eigene Spielstätte – in eine überdachte Tribüne und das Flutlicht – investieren.