Krügers Nachfolge übernimmt zunächst der bisherige Co-Trainer Manuel Rost. Und für den 31-Jährigen wird die sportliche Aufgabe schwer genug: RWE, das seine Regionalliga-Mannschaft im Januar wegen Zahlungsunfähigkeit vom Spielbetrieb abmelden musste, hat ein komplett neues Team. Die meisten Kicker kommen aus dem eigenen Nachwuchs oder haben Oberliga-Erfahrung. In den ersten drei Saisonspielen zeigte sich, wie schwer so ein Neuanfang sein kann. Keines der drei Spiele gewann Erfurt, mit einem Punkt rangiert Erfurt im Tabellenkeller.

Sachsenpokal-Halbfinalist FC Inter kam dagegen besser aus den Startlöchern. Die in Torgau spielenden Leipziger gewannen immerhin zwei der drei Spiele. Doch auch der FCI ist nicht frei von Problemen: Trainer Zoran Levnaic musste 18 neue Spieler integrieren - nur vier FCI-Kicker spielten bereits in der vergangenen Saison im Torgauer Hafenstadion. Zudem konnte das - der Name des Vereins sagt es - sehr international zusammengestellte Team wegen der Reisebeschränkungen der Corona-Pandemie lange Zeit nicht vollständig gemeinsam trainieren.



Beim 4:0 in der Vorwoche gegen Merseburg zeigte Inter aber, was im Team steckt. Sportdirektor Carsten Hänsel freut sich entsprechend auf die Partie im Steigerwaldstadion: "Rot-Weiß Erfurt ist immer noch ein Name mit großer Tradition, dazu das tolle Stadion und eine ordentliche Kulisse – das wird für unsere Jungs sicher ein besonderes Highlight. Und mit dem Schwung aus dem Merseburg-Spiel rechnen wir uns auch etwas aus." Vorfreude auch bei FCI-Trainer Levniac: "Das wird ein Superspiel für uns."