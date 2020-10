Kleiner Lichtblick am Horizont: Der durch die Pleite in die Fußball-Oberliga abgestürzte FSV Wacker Nordhausen will das Insolvenzverfahren bereits in wenigen Monaten beenden. So der Plan von Präsident Torsten Klaus. In der "Thüringer Allgemeinen“ (Freitag) sagte er: "Mein Wunsch wäre es, wir könnten – bei optimalen Verlauf - die Insolvenz Ende des ersten Quartals 2021 beenden. Das Ziel ist, das Verfahren mit einem Insolvenzplan abzuschließen." Aktuell steht Wacker in der Oberliga NOFV-Süd mit nur einem Punkt als Vorletzter auf einem Abstiegsplatz.