Die BSG Wismut Gera ist im Kampf um den Oberliga-Aufstieg aus dem Rennen. Trotz einer 2:0-Halbzeitführung unterlag das Team von Trainer Marcus Dörfer gegen den FSV Preußen Bad Langensalza mit 3:4 nach Verlängerung. Gera war als Favorit in die Partie gegangen, allerdings wussten die Gastgeber genauso wenig wie die Gäste, wo sie nach der langen Pause stehen. Doch zunächst nahm die Partie den eher erwarteten Verlauf. Vor 365 Zuschauern brachten Max Zerrener (25.) und Torjäger Rico Heuschkel Gera mit 2:0 in Front. Nach dem Wechsel waren die Gäste im Stadion am Steg am Drücker und belohnten sich. Max Domeinski und Franz Wiegel schafften innerhalb von vier Minuten den 2:2-Ausgleich.



Tim Urban gelang nach starkem Solo zehn Minuten vor abermalige Führung für Gera. Aber die Gäste kamen bei tropischer Hitze erneut zurück und hatten in Martin Fiß den "Man of the Match". In der 88. Minute traf er zum 3:3, in der Verlängerung nutzte er einen Geraer Fehler zur Führung. "Wir haben durch dumme Fehler zwei Gegentore bekommen, da hätten wir auch drei, vier kriegen können. Danach hatten wir nichts zu verlieren. Doch wir hatten am Ende mehr Kraft. Wir wollten das Heimspiel, das ist für die Jungs ein Riesenerfolg. Wir kriegen es mit Leidenschaft und Willen hin", freute sich Trainer Thomas Wirth.

Jubel bei den Gästen nach der Partie Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK