Nach Informationen der britischen Zeitung "The Times" könnte die Gruppenphase in Zukunft in einer Art Liga-Modus gespielt werden. Jedes Team würde dann in der Vorrunde gegen zehn Gegner antreten. Die Punkte aus diesen Spielen würden in einer gemeinsamen Tabelle mit allen 32 Teams gelistet, aus der sich die ersten 16 für die K.o.-Phase qualifizieren und die auf den Positionen 17 bis 24 in der Europa League weitermachen. In der K.o.-Runde träfe dann der Tabellenerste auf den-16. und so weiter. Offen ist, ob es dabei Hin- und Rückspiele geben wird oder nur ein Duell, bei dem die besser platzierte Mannschaft der Vorrunde Heimrecht genießt. Letzteres würde den überfüllten Spielplan nicht weiter aufblähen.

Die Klubs, hier RB Leipzig und Basaksehir Istanbul, würden auf eine ganz neue Art und Weise um das Weiterkommen kämpfen. Bildrechte: PICTURE POINT/Sven Sonntag