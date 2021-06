"Die Freude ist riesengroß. Solche Spiele machen den Fußball aus. Am Ende hatten wir mehr Körner in den Beinen. Die Jungs haben es sich verdient. Es fühlt sich verdammt gut", seufte Jenas Sportdirektor Tobias Werner nach dem Abpfiff erleichtert durch. Der Außenseiter An der Fahner Höhe hatte dem FCC alles abverlangt und den Favoriten lange am Rande einer Niederlage.