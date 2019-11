Vor etwa 2.000 Zuschauern in Dachwig hatte Jena mehr von der Partie, ging aber über die komplette Spielzeit zu fahrlässig mit seinen Chancen um. Dennoch zappelte der Ball nach neun Minuten erstmals im Netz der Gastgeber. Nach einem Foul an Ole Käuper im Strafraum verwandelte Daniele Gabriele den fälligen Elfmeter sicher zur Führung aus Sicht des Favoriten. Die Gastgeber hielten jedoch stets gut dagegen. Max Kruse gelang nach 23 Minuten der Ausgleich, als er eine Schlafeinlage der kompletten CZ-Abwehr nutzte und aus halbrechter Position ins lange Ecke zum 1:1 traf. Auch Jo Coppens im CZ-Tor sah dabei nicht gut aus. Bis zur Pause vergabe Jena mehrere Möglichkeiten zum 1:2, sodass es mit einem Remis in die Kabinen ging.