An den 28. April 2015 dürfte sich Kevin Kampl noch ziemlich gut erinnern: Als Profi von Borussia Dortmund sah Kampl im Pokal-Halbfinale gegen Bayern München die Gelb-Rote Karte. Platzverweis in der 108 Minute. Das legendäre Elfmeterschießen - vier Bayern-Spieler verschossen, Dortmund zog ins Finale ein - erlebte Kampl in den Katakomben. Im Finale war er nur Zuschauer. Schlimmer geht es fast nicht.

RB könnte tatsächlich der erste Verein aus den neuen Bundesländern werden, der nach dem Mauerfall vor 30 Jahren den DFB-Pokal holt. Das letzte erfolgreiche Team aus dem "Osten" war 1941 der Dresdner SC. "Lange her", lacht Kampl, der schon "Kopfkino" hat, wie es in Berlin ablaufen wird. Bayern ist für Kampl "nicht der haushohe Favorit". Die Münchner hätten zwar mehr Final-Erfahrung, "aber wir sind denen schon oft auf Augenhöhe begegnet".

Rekordmeister Bayern München stand schon 22 Mal im Pokalspiel, für RB ist es eine Premiere. Nur Trainer Ralf Rangnick kennt die Atmosphäre: Er erlebt am Sonnabend sein insgesamt drittes Endspiel in Berlin. Einmal durfte er den Pott schon in die Höhe stemmen: In der Saison 2010/2011 gewann Rangnick das Finale als Schalke-Trainer mit 5:0 gegen den MSV Duisburg. Der 60-Jährige steht vor seinem 49. DFB-Pokalspiel, 35 hat er gewonnen, 13 verloren. Dazu zählt auch die Finalniederlage gegen den FC Bayern München 2004/05.