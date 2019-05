Dreifacher Finalist Kovac kann Historisches erreichen

Niko Kovac - er könnte der Erste sein, der in Deutschland das Double sowohl als Spieler als auch als Trainer gewinnt. Bildrechte: imago images / Jan Huebner Denn obwohl der Klub eben die Meisterschaft gewonnen hat, die siebte in Serie, steht Trainer Niko Kovac bei den Münchnern immer wieder im Mittelpunkt. Ein klares Bekenntnis der Bosse, dass er auch im nächsten Jahr an der Seitenlinie stehen werde, vermieden Rummenigge, Hoeneß und Co. bislang. Fragen zu seiner Zukunft ließ er unbeantwortet mit dem Hinweis, den Fokus komplett auf das Finale zu lenken. Es ist sein drittes in Serie. Mit Frankfurt holte er im letzten Jahr durch ein 3:1 über die Bayern den Titel, zuvor unterlag er mit der SGE der Dortmunder Borussia. Nun könnte er derjenige sein, welcher sowohl als Spieler (2003) als auch als Trainer das Double mit dem FC Bayern gewinnt. Kovac sieht sein Team "auf dem Papier als Favorit". Dennoch erwartet er ein "schweres Spiel" mit offenem Ausgang. Zudem gehöre immer "auch Glück dazu", um den Pokal zu gewinnen.

Bayern mit Neuer und ohne Goretzka - "Robbery" wohl auf der Bank

FCB-Kapitän Manuel Neuer steht in der Startelf (Archiv). Bildrechte: Picture Point Für Stabilität in der Defensive soll dabei auch Manuel Neuer sorgen. Der Kapitän trainiert seit Wochenbeginn nach seiner Verletzung wieder voll mit und steht laut Kovac in der Startelf. Neuer ist heiß auf den Pokal: "Wir als FC Bayern, die Mannschaft, das Trainerteam, der Verein wollen das Double perfekt machen und die Saison erfolgreich abschließen." Nicht mit dabei sein wird Leon Goretzka, der verletzt ist und es laut Kovac "nicht geschafft" hat. Dennoch habe man Alternativen und erwarte keinen Substanzverlust. Ersetzen könnten ihn Javi Martinez oder Renato Sanches. Die Alt-Stars Franck Ribery und Arjen Robben werden wohl zunächst auf der Bank Platz nehmen und je nach Spielstand für zusätzliche Impulse während der 90 bzw. 120 Minuten sorgen.

Rangnick: "Absolute Top-Leistung notwendig"

Auch RB-Trainer Ralf Rangnick geht davon aus, dass "Robbery" nicht in der Startelf des Gegners stehen. Falls doch, hätte dies auf das eigene Spiel kaum Einfluss, so der 60-Jährige, der 2011 bereits mit Schalke den DFB-Pokal gewonnen hatte. Leipzig hat alle Spieler an Bord. "Auch unsere Bank hat riesige Qualität", sagte Rangnick selbstbewusst. Fast kleinklaut fügte er an, dass er sieben Spielern mitteilen musste, nicht im Kader zu sein. Wen es traf, sagte Rangnick nicht. Bei der Platzbegehung in Berlin fehlten jedoch u.a. Torwart Marius Müller, Atinc Nukan, Jean-Kevin Augustin, Marcelo Saracchi, Bruma und Emile Smith Rowe.

Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick (RB Leipzig) Bildrechte: imago images / Jan Huebner Für einen Sieg brauche man "eine absolute Top-Leistung". Kapitän Willi Orban freut sich auf das Endspiel: "Für uns als Verein und Spieler ist es das erste Pokalfinale im DFB-Pokal. Auch deswegen ist es etwas Besonderes. Wir brauchen Speed, Mut und Kompaktheit. Am Ende werden Kleinigkeiten entscheiden."

RBL hofft auf erstes Saisontor gegen Bayern - Gutes Omen Berlin?