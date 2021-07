Im Duell der Regionalligisten gab das Team von Aue-Coach Jörg Emmerich über die gesamte Spielzeit den Ton an. Nach mehreren Halbchancen brachte Paul Nowack die Auer in Führung. Bei seinem abgefälschten Schuss aus 20 Metern war FSV-Keeper Henry Lätzer machtlos (16.).

Ein Foul an Luc Thomas Elsner bescherte den "Veilchen" einen Elfmeter, den Kapitän Felix Hache sicher verwandelte (29.). Kurz vor der Pause köpfte Pascal Holger Schardt eine Freistoßflanke von Hache in die Maschen (44.). Die Elf von Zwickau-Trainer Dominic Stumpf hatte in der ersten Hälfte hingegen keinen zwingenden Abschluss.