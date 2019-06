Fußball | DFB-Pokal Acht mitteldeutsche Teams in zwei Lostöpfen

Das jüngste DFB-Pokalfinale zwischen Doublesieger Bayern München und RB Leipzig ist kaum drei Wochen her - da richten sich die Blicke bereits wieder auf die neue Spielzeit. Am Samstag, 15. Juni, wird ab 18 Uhr in der ARD Sportschau die erste Runde des Wettbewerbs der anstehenden Saison 2019/20 ausgelost. Mittendrin in den zwei Lostöpfen sind auch acht mitteldeutsche Teams von der Bundes- bis zur Regionalliga.