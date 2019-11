Fußball | Champions League RB Leipzig: Ein Remis der etwas anderen Art

Gruppe G - 5. Spieltag

2:2 – das klingt nach einem Allerweltsergebnis. Das 2:2 von RB Leipzig in der Champions League am Mittwochabend gegen Benfica Lissabon jedoch war etwas Besonderes. Von der Entstehung her, und auch was die Erkenntnisse daraus betrifft.