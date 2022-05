Das Ergebnis aber letztlich nur auf die Fehler von RB zu reduzieren, würde die Leistung der Rangers schmälern. Die Schotten hatten im Vorfeld angekündigt, ein offensiveres Spiel als in Leipzig zeigen zu wollen und haben dies auch über weite Strecken umgesetzt. Darauf war RB eigentlich vorbereitet: "Wir haben sie schon so erwartet und dass sie zu Hause anders spielen, als auswärts", erklärte Laimer. Die Wucht schien RB dann trotzdem zu überraschen. Diese hatte in der Zwischenrunde bereits Borussia Dortmund zu spüren bekommen, das im eigenen Stadion 2:4 verlor und in Glasgow nicht über ein 2:2 hinausgekommen war.

Der Enthusiasmus der Zeitungen in Schottland kannte am Freitag wenig verwunderlich keine Grenzen. "An einem turbulenten Abend im Ibrox-Stadion übertrafen sie mit dem Sieg über ein verblüfftes RB Leipzig erneut auf spektakuläre Weise das gefühlte Gewicht schottischer Mannschaften in Europa", schrieb etwa The Scotsman. Im Daily Record stand: "Die Spieler haben geliefert und nach einer der großartigsten Nächte, die das Ibrox-Stadion je erlebt hat, dafür gesorgt, dass dieser europäische Traum weitergeht."