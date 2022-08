Die Euphorie in der Magdeburger Arena war nur von kurzer Dauer. Keine vier Minuten waren absolviert, als FCM-Schlussmann Dominik Reimann ein erstes Mal hinter sich greifen musste. Am Ende hieß es 0:4 (0:2) für Eintracht Frankfurt und der Zweitliga-Aufsteiger aus Magdeburg musste erneut die Segel in der ersten Runde des DFB-Pokals streichen.