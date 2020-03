Dass ausgerechnet Sabitzer die Weichen für RB auf Sieg stellte, passte zu diesem doppelt bedeutsamen Moment. Dauerbrenner Sabitzer, der doch immer so ein bisschen im Schatten steht von Offensivpartner Timo Werner. Der aber nicht minder wertvoll ist für die Mannschaft, hat er doch in dieser Saison wettbewerbsübergreifend mit 2.919 Spielminuten am längsten von allen RB-Spielern auf dem Platz gestanden. Und ist er mit 15 Treffern immerhin der zweiterfolgreichste Torschütze im Kader der Leipziger.

Spurs-Chefcoach José Mourinho war ein enttäuschter, aber fairer Verlierer. Bildrechte: PICTURE POINT / S. Sonntag

Gewiss, dass Tottenham ohne seine verletzten Offensiv-Stars Harry Kane und Heung-min Son wenig Gefahr nach vorn ausstrahlte, spielte RB in die Karten. Das wusste auch Trainer José Mourinho entsprechend einzuordnen: "Wir sind keine Idioten und kennen unsere Grenzen. Es ist einfach zu viel mit den Verletzungen." Den Leipzigern gratulierte er anständig: "Sie haben ein tolles Team, spielen sehr physisch und mit großer Intensität."



Was bleibt von diesem Abend, ist aber diese Souveränität, die man von RB - und auch von Julian Nagelsmann - bislang nur aus der Bundesliga kannte. Und die man gegen Tottenham auch nicht unbedingt erwarten musste. "Mein Punkteschnitt ist in der Bundesliga ja ganz ansehnlich, aber international war ich der unerfolgreichste Trainer in den letzten zwei Jahren", resümierte Nagelsmann und fügte mit einem Schmunzeln hinzu: "Deshalb bin ich ganz froh, dass sich das jetzt ein bisschen angenehmer liest."