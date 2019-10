Dieses Spiel verspricht Kampf, Spannung und anders als beim 1:1 im Punktspiel im August auch einen Sieger. Am Sonntag kommt es in der dritten Runde des Sachsenpokals zum Regionalliga-Duell zwischen dem VfB Auerbach und dem 1. FC Lok Leipzig. Beide Teams gehen nach den Niederlagen am vergangenen Wochenende leicht lädiert in die Partie.