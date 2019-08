Eine Überraschung lag in der Luft, als Matti Langers Kopfball im linken Eck gelandet und der CFC zum zweiten Mal in Führung gegangen war.

Eine Überraschung lag in der Luft, als Matti Langers Kopfball im linken Eck gelandet und der CFC zum zweiten Mal in Führung gegangen war.

Die bis dato statisch aufspielenden Gäste antworteten umgehend. Lukas Hinterseer verarbeitete Feins Heberzuspiel sehenswert per Brust und anschließendem Volley-Aufsetzer ins linke Eck (62.). Mehr und mehr bot sich dem immer enthusiastischeren Publikum ein offener Schlagabtausch auf Augenhöhe, bei dem Chemnitz das nächst dicke Ausrufezeichen setzte. Matti Langer köpfte mit Wucht einen Eckball von der linken Seite perfekt links ins Netz (68.). Jedoch hatten die Elbestädter eine weitere Reaktion in petto. Sonny Kittel bewies ein ganz feines Füßchen und schlenzte einen direkten Freistoß aus 18 Metern halblinks unter die Latte – der stark aufgelegte CFC-Schlussmann Jakub Jakubov kam nicht mehr entscheidend heran (75.).

Es folgte die Verlängerung – der leidenschaftlich auftretende Drittligist ging mehr und mehr auf dem Zahnfleisch, aber wehrte sich vehement, erfolgreich und mit dem nötigen Quäntchen Glück. Khaled Nareys Aufsetzer zischte um Zentimeter ebenso am rechten Dreiangel vorbei wie Jairos Innenspannversuch aus 16 Metern (98./120.). Das Elfmeterschießen musste entscheiden, in dem die Hausherren nach Jakubovs Parade gegen Narey sogar im Vorteil lagen, aber Innenverteidiger Clemens Schoppenhauer scheitert umgehend. Schlussendlich machte Fein für den HSV alles klar, nachdem auch Reddemann die Nerven versagt hatten.

Dieter Hecking (Hamburg): "Ich denke, dass wir verdient weitergekommen sind. Dass es dann glücklich im Elfmeterschießen ist, ist auch klar. Kompliment an den Chemnitzer FC. Sie haben es heute gut gemacht. Ich muss auch meiner Mannschaft ein Kompliment machen. Es ist immer schwierig, gegen einen tiefstehenden Gegner anzulaufen. Die Jungs haben aber die Ruhe bewahrt und unseren Stil beibehalten. Das war sehr gut."



David Bergner (Chemnitz): "Es ist enttäuschend für die Jungs. Ich glaube, aus dem Spiel heraus haben wir dem HSV nicht so viele Chancen gestattet. Wir waren dann im Elfmeterschießen fast in Führung, dann kommen natürlich auch ein bisschen die Nerven dazu und am Ende gehst du leider als Verlierer vom Platz. Wir haben alles reingehauen, aber es hat leider nicht gereicht."