15.000 Menschen haben am Freitagabend auf dem Fanfest in Leipzig den 5:1-Auftaktsieg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bejubelt und den Augustusplatz in eine große Party-Zone verwandelt. Bei den Toren brandete tosender Jubel auf. Schwarz-Rot-Goldene Fahnen wurden geschwenkt, Bierfontänen flogen durch die Luft und wildfremde Menschen lagen sich in den Armen. Es erinnerte vieles schon wieder an 2006 und das berühmte Sommermärchen zur Weltmeisterschaft.