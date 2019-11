Frankfurt (aktuell Sechster) gegen Leipzig (derzeit Dritter) ist eines von vier direkten Bundesliga-Duellen im Achtelfinale des DFB-Pokals, das Turid Knaak, Nationalspielerin der SGS Essen, an der Seite von Ziehungsleiter und DFB-Torwarttrainer Andreas Köpke am Sonntagabend (03. November) aus den 16 verbliebenen Mannschaften ausgelost hat.



Im laufenden Wettbewerb befinden sich mit dem SC Verl und dem 1. FC Saarbrücken noch zwei Regionalligisten sowie mit dem 1. FC Kaiserslautern noch ein Drittligist. Verl empfängt Union Berlin, Saarbrücken den Zweitligisten Karlsruher SC und Kaiserslautern, letztmals Titelträger im Jahr 1996, Fortuna Düsseldorf.



Die acht K.o.-Partien werden Anfang Februar des neuen Jahres am Dienstag- und Mittwochabend (04./05.02.2020) ausgetragen.