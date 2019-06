Neue Chance für Osnabrück gegen RB Leipzig

Der amtierende Vizepokalsieger RB Leipzig nimmt nach der Niederlage gegen den FC Bayern gegen den VfL Osnabrück einen neuen Anlauf Richtung Finale in Berlin. Beide Teams kennen sich bereits aus der ersten Runde 2015/16. Die Partie in Osnabrück, in der der VfL durch Halil Savran mit 1:0 führte, wurde nach einem Feuerzeugwurf auf Schiedsrichter Martin Petersen in der 71. Minute abgebrochen und mit 2:0 Toren für RBL gewertet. VfL-Vizepräsident Michael Wehrnemann kündigte an: "Eins kann ich versprechen: Die Brücke wird beben. Ich glaube, wir werden einen heißen Kampf liefern. Unser Ziel ist es irgendwann nach Berlin zu kommen." Schiedsrichter Martin Petersen im DFB-Pokalspiel zwischen dem VfL Osnabrück und RB Leipzig. Bildrechte: IMAGO

Kleofas sieht Wacker mit dem Los Aue schon in der 2. Runde

Der Fußballsportverein Wacker Nordhausen trifft auf den FC Erzgebirge Aue. Wacker-Präsident Niko Kleofas sagte selbstbewusst in der Übertragung der ARD: "Das ist machbar zu Hause. Wir sehen uns in der zweiten Runde." Die Nordhäuser hatten nach Siegen gegen den Ligarivalen Rot-Weiß Erfurt und Drittligist Carl Zeiss Jena das Thüringenpokalfinale gegen Sechstligist Bad Langensalza mit 5:0 gewonnen. Wacker tritt erstmals nach 22 Jahren wieder im deutschlandweiten Vereinspokalwettbewerb an. Nordhausen und Aue trafen zuletzt 1995/96 in der Regionalliga Nord/Ost in einem Punktspiel aufeinander. Wacker-Präsident Nico Kleofas (Archiv) Bildrechte: IMAGO

Halberstadt bekommt Besuch von Union Berlin

Der VfB Germania Halberstadt bekommt es mit dem Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Union Berlin zu tun. Der Regionalligist aus dem Harzvorland, bei dem nun Sven Körner auf Trainer Maximilian Dentz folgt, war zuletzt 2017/18 im DFB-Pokal vertreten. Beim 1:2 gegen den SC Freiburg hatte u. a. Nils Petersen gegen seinen einstigen Ausbildungsverein getroffen. Nils Petersen und Vater Andreas Petersen klatschen nach dem Spiel ab (Archiv). Bildrechte: IMAGO

CFC begrüßt den Hamburger SV

Der Chemnitzer FC misst sich mit dem Hamburger SV, der nach Platz vier in der 2. Bundesliga künftig von Dieter Hecking trainiert wird. Die "Himmelblauen" von Coach David Bergner, die als Meister der Regionalliga Nordost in die 3. Liga zurückkehren, hatten sich im Sachsenpokalfinale mit 2:0 gegen den FSV Zwickau durchgesetzt. Der Trainer erklärte: "Wir freuen uns riesig. Die Partie wird für uns ein großes Fußballfest, welches wir gemeinsam mit unseren Fans feiern wollen." Tobias Müller bringt den CFC im Sachsenpokalfinale auf die Siegerstraße. Bildrechte: Picture Point

Stürmer Daniel Frahn wird in einer Mitteilung der Sachsen zitiert: "Die Mannschaft hat viel investiert, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, im DFB-Pokal zu spielen. Jetzt wollen wir alles dafür tun, um so lange wie möglich dabei zu sein." CFC-Geschäftsführer Thomas Sobotzik teilte mit: "Ich hoffe, dass zahlreiche Chemnitzer und CFC-Fans den Weg ins Stadion finden und uns bei dieser, zugegebenermaßen schweren, Aufgabe unterstützen."

Der Hallesche FC trifft auf das Bundesliga-Team des VfL Wolfsburg. Die Sachsen-Anhalter, die von Fußballlehrer Torsten Ziegner trainiert werden, hatten sich als Tabellenvierter der 3. Liga für die erste Hauptrunde qualifiziert.

Minge warnt vor Dynamo-Spiel in Dassendorf

Für die SG Dynamo Dresden geht es in den Norden – zur TuS Dassendorf aus der Oberliga Hamburg. "TuS Dassendorf hat in diesem Spiel nichts zu verlieren, wir stehen in der Pflicht", erklärte SGD-Sportgeschäftsführer Ralf Minge in einer Pressemitteilung der "Schwarz-Gelben". Er sagte: "Wir werden uns den Gegner sehr genau anschauen und nichts dem Zufall überlassen. Aber letztlich wird es darum gehen, dass wir den unbedingten Willen zeigen, eine Runde weiterzukommen." Vor einem Jahr hatten sich die Sachsen beim SV Rödinghausen mit 2:3 nach Verlängerung blamiert. SGD-Sportgeschäftsführer Ralf Minge (Archiv) Bildrechte: imago/Jan Huebner

FCM-Trainer Krämer freut sich auf Freiburgs Streich

Mit dem SC Freiburg empfängt der 1. FC Magdeburg einen Bundesligisten. Der FCM, der 2000 in der zweiten DFB-Pokalrunde den FC Bayern im Elfmeterschießen aus dem Wettbewerb kegelte, setzt nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga in der neuen Saison auf Stefan Krämer. Der erklärte: "Das ist ein spannendes Los, ein sympathischer Gegner. Ich freue mich persönlich auf Christian Streich. Natürlich wird es ein sehr schweres Spiel für uns, aber wir wollen es dem SC Freiburg nicht einfach machen."

FCM-Geschäftsführer Mario Kallnik teilte mit: "Der SC Freiburg ist als Bundesligist für den 1. FC Magdeburg sportlich von seiner Entwicklung ein vorbildlicher Verein. Dieser Gegner stellt eine große Herausforderung dar, doch im Pokal ist an einem guten Tag alles möglich."

Titelverteidiger muss ins Stadion der Freundschaft

Titelverteidiger FC Bayern muss zum FC Energie Cottbus in die Lausitz. Die Cottbuser unterlagen 1997 im Finale dem "magischen Dreieck" des VfB Stuttgart. Gegen Bayern München gelangen Energie in der Bundesliga trotz Außenseiterrolle schon zwei Heimsiege. Im Landespokal Brandenburg sicherte sich der FCE mit einem 1:0 bei Optik Rathenow das Ticket für die Teilnahme am DFB-Pokal. 15.03.2008: Der Cottbuser Branko Jelic trifft doppelt gegen den FC Bayern - damals mit Keeper Oliver Kahn. Bildrechte: IMAGO

Als Losfee fungierte Nia Künzer, ehemalige Nationalspielerin und deutsche Siegtorschützin im WM-Finale von 2003. An ihrer Seite war DFB-Vizepräsident Peter Frymuth als Ziehungsleiter. Die 64 Teilnehmer spielen die erste Runde zwischen Freitag, 9. August, und Montag, 12. August 2019 aus.