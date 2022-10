Titelverteidiger RB Leipzig darf im Achtelfinale des DFB-Pokals daheim antreten – und empfängt in der Runde der letzten 16 die TSG 1899 Hofffenheim. Diese Paarung zog Losfee Maria Asnaimer, die in der Vorsaison 101 Tore für den nordrhein-westfälischen Bezirksligisten TuS Germania Lohauserholz-Daberg erzielt hatte, am Sonntagabend live in der ARD-Sportschau.