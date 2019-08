Fußball | DFB-Pokal Hammer-Lose für Aue & Dynamo - RB Leipzig trifft auf alten Bekannten

Auslosung 2. Runde

Auf das im DFB-Pokal verbliebene mitteldeutsche Trio wartet in der 2. Hauptrunde alles andere als ein Spaziergang. Das ergab die Auslosung durch den früheren Vize-Weltmeister Christoph Metzelder am Sonntag in Dortmund. Dabei müssen Aue und Dresden gegen Erstligisten ran. Auch RB Leipzig trifft auf einen Erstligisten und zugelich alten Bekannte. Die zweite Runde wird am 29./30. Oktober ausgetragen. Das sind die Ansetzungen der mitteldeutschen Teams: