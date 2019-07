Fußball | Sachsenpokal So viele Mannschaften wie noch nie im Sachsenpokal

Auslosung

Der Sächsische Fußball-Verband hat am Dienstag (09.07.2019) in der Sportschule "Egidius Braun" in Leipzig die erste Runde des Sachsenpokals 2019/20 ausgelost. Nicht wundern: Die großen Namen fehlen noch. Mit 100 Teams starten so viele Mannschaften wie noch nie in den Landespokal.