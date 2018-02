Am 15. März reist der RB-Tross zum Achtelfinal-Rückspiel an den östlichsten Winkel der Ostsee. Dort liegt mit Sankt Petersburg die zweitgrößte Stadt in Russland. Genauergenommen geht es gegen Zenit St. Petersburg und der größte Star der Mannschaft ist der Trainer. Der Italiener Roberto Mancini trainiert seit dieser Saison Zenit und befindet sich mit dem Team derzeit auf den zweiten Platz der russischen Liga. Zuvor trainierte der 53-Jährige schon Mannschaften wie Manchester City, Lazio Rom und Inter Mailand. Ansonsten zeichnet sich das gegnerische Team durch mannschaftliche Geschlossenheit aus und landete im Jahr 2008 den letzten großen Coup mit dem UEFA-Cup Gewinn. Das Hinspiel bestreiten die Sachsen am 08. März 2018 vor heimischer Kulisse.